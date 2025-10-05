نتانياهو: لن ننتقل لأي بند من خطة ترامب قبل تحرير الرهائن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن تل أبيب "لن تنتقل إلى أي من البنود العشرين في خطة ترامب، حتى يتم الوفاء بالبند الأول، وهو إطلاق جميع المختطفين الأحياء والأموات.

كلام نتنياهو جاء خلال استقباله أعضاء في "منتدى البطولة" حيث قال: "حتى يعبر آخر المختطفين إلى الأراضي الإسرائيلية، لن ننتقل إلى أي بند آخر".

وقال نتانياهو أيضا إن "السلطة الفلسطينية لن تسيطر على غزة في اليوم التالي. لن يشارك أي ممثل عن حماس أو عنها في السيطرة على قطاع غزة"، مضيفا أن "إسرائيل ستكون مسؤولة ومتورطة في نزع السلاح".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال اليوم الأحد، إن الجيش سيبقى في مواقع السيطرة في غزة بعد انتهاء الحرب.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي "قد نسمع أنباء عن عودة أسرانا الأحياء والأموات بفضل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ستنزع سلاح حماس". وأضاف: "نتوقع قريبا تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة وإطلاق سراح أسرانا".

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن "الجيش منتشر في مدينة غزة ومستعد لأي موقف وإذا رفضت حماس فسوف يستأنف إطلاق النار".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت السبت، بأن الفرق الثلاث التي تناور في مدينة غزة، متوقفة حاليا في مواقعها، حيث لا تقدم في احتلال الجبهة، ولا انسحاب إلى الخطوط الخلفية.

من جهتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي إن وقف العمليات الهجومية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يهدف إلى تمكين حماس من البدء في الاستعداد لإطلاق سراح المخطوفين.