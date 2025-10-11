آلاف النازحين يعودون إلى مدينة غزة وشمال القطاع

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، أمس، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، لينهي بذلك حرباً استمرت عامين كاملين، وأودت بحياة أكثر من 67 ألف فلسطيني.

وتحركت حشود ضخمة من النازحين شمالاً باتجاه مدينة غزة، أكبر منطقة حضرية في القطاع، والتي كانت هدفاً لهجوم واسع قبل أيام، في إحدى أعنف العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الحرب.

وكشف الانسحاب الأولي من مناطق بمدينة غزة عن حجم دمار هائل خلفه الجيش الإسرائيلي خلال عمليته التي كانت ترمي لاحتلال القطاع تدريجياً بدءاً بالمدينة.

وعلى طول شارعي الرشيد وصلاح الدين، احتشدت العائلات العائدة سيراً على الأقدام وهي تحمل أطفالها وأمتعتها القليلة، ولم يجد كثيرون منهم بيوتاً يعودون إليها.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة أن عناصر الأمن والشرطة بدؤوا الانتشار في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي لإعادة النظام وتأمين الطرق للمدنيين.

وفجر أمس، صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وبالتزامن مع عودة النازحين، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء إعادة تموضع قواته في غزة، مؤكداً أن القوات بدأت الانسحاب من داخل المدن باتجاه الحدود الشرقية.

وقال في بيان، إن «اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ عند الساعة 12:00»، مضيفاً أنه «بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بالتموضع على خطوط انتشارها الجديدة، استعداداً لتنفيذ اتفاق الهدنة وعودة الرهائن».

وحذر الجيش الإسرائيلي سكان غزة من أن عدداً من مناطق القطاع ما زال «في غاية الخطورة». وجاء في بيان للمتحدث العسكري الإسرائيلي باللغة العربية على منصة «إكس»: أنه «يعتبر الاقتراب من مناطق بيت حانون، وبيت لاهيا، والشجاعية ومناطق تمركز القوات في غاية الخطورة». وأضاف «وفي منطقة جنوب القطاع، من الخطر جداً الاقتراب من منطقة معبر رفح، ومنطقة محور فيلادلفيا، ومناطق تمركز القوات كافة في خان يونس».

وفي مخيم النصيرات في وسط القطاع، فكك بعض الجنود الإسرائيليين مواقعهم واتجهوا شرقاً نحو الحدود الإسرائيلية، لكن قوات أخرى بقيت في المنطقة بعد سماع دوي أعيرة نارية في الساعات الأولى من صباح أمس.

وقال سكان إن إطلاق نار قرب المكان دفع الكثيرين للتردد في التقدم ولم يحاول سوى عدد قليل منهم العبور سيراً على الأقدام. وقال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف نقلاً عن وزارة الحرب الأميركية، إن «الجيش الإسرائيلي أنجز المرحلة الأولى من انسحابه من غزة لتبدأ معها فترة الـ 72 ساعة قبل إطلاق سراح الأسرى». وكتب ويتكوف على منصة «إكس»، أن «القيادة الوسطى للجيش الأميركي أكدت أن الجيش الإسرائيلي أنجز المرحلة الأولى من الانسحاب إلى الخط الأصفر عند الظهر بالتوقيت المحلي».