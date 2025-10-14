التوقيع على الوثيقة الشاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة

انطلقت مساء اليوم الاثنين قمة السلام من أجل غزة في شرم الشيخ برئاسة الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترمب.

ووقّع قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، وثيقة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك خلال القمة.

وافتتح الرئيس ترامب القمة بكلمة افتتاحية شكر فيها الزعماء الحاضرين، أعقبها توقيع زعماء أمريكا والوسطاء على وثيقة شاملة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ووصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق الاثنين، إلى شرم الشيخ حيث يترأس إلى جانب الرئيس المصري قمة السلام في غزة، بحضور قادة من أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقبيل وصول ترمب، عقد الرئيس المصري اجتماعا مع قادة الدول ورؤساء الوفود قبيل وصول الرئيس الأميركي إلى شرم الشيخ. وضم الاجتماع ملك الأردن، ورئيسي فرنسا وتركيا، وأمير دولة قطر، والمستشار الألماني، ورؤساء وزراء إيطاليا، والمملكة المتحدة، وكندا، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع عُقد بهدف التنسيق بين الدول المشاركة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك جهود إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات الإنسانية.

ولن تشارك حماس في القمة، فيما أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه قد تم اعتذاره عن المشاركة في قمة شرم الشيخ بسبب الأعياد.

وفي وقت سابق، أكدت الرئاسة المصرية مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة شرم الشيخ. وأفادت الرئاسة المصرية بأن نتنياهو أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس السيسي بحضور الرئيس ترمب، لدى وصول الأخير إلى مقر الكنيست ظهر اليوم، إلا أنه تم إلغاء مشاركة نتنياهو في القمة فيما بعد.

وحول هذه القمة، كانت الرئاسة المصرية قد أشارت في بيان إلى أن القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل أنها لن توفد أي ممثل لها إلى القمة حول السلام في غزة، وقالت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "لن يحضر أي مسؤول إسرائيلي".

كما أكد القيادي في المكتب السياسي لحماس حسام بدران، أن الحركة لن تشارك في عملية التوقيع.

حماس تسلم جميع الرهائن الأحياء الـ20.. و4 جثث

وفي تصريحات أدلى بها لموقع "أكسيوس" Axios، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتفاق غزة بأنه قد يكون "أعظم إنجازاته"، قائلاً إن قائمة الحضور بقمة شرم الشيخ تؤكد أن "العالم متحد بشأن خطته للسلام بغزة".

واعتبر ترمب حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قمة شرم الشيخ للسلام أمراً جيداً للغاية.

وسيكون حكم قطاع غزة الذي دمرته الحرب المتواصلة منذ سنتين، في الفترة المقبلة أحد محاور القمة.