مصر: ملاحظات دولية على مشروع القرار الأميركي بشأن غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025، عن وجود ملاحظات من عدة دول على مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن بشأن نشر قوات دولية في قطاع غزة .

وأعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية، عن أمله في الوصول إلى "صياغات توافقية"، دون المساس بالثوابت الفلسطينية.

وهذه القوة الدولية من متضمنات خطة ترامب، التي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحركة " حماس "، منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال عبد العاطي، إن مصر منخرطة في المشاورات الجارية بنيويورك، والخاصة بنشر قوة دعم الاستقرار الدولية بقطاع غزة.

وأضاف أن القاهرة تتشاور في هذا الصدد مع واشنطن بشكل يومي، إضافة إلى مشاورات مع كل أعضاء مجلس الأمن ومع المجموعة العربية من خلال الجزائر، باعتبارها العضو العربي داخل مجلس الأمن.

وتابع: "نأمل أن يصدر القرار الأممي بما يحفظ الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ويسمح بنشر القوة الدولية في أسرع وقت ممكن، ولكن وفق تحقيق التوافق، وبما يجعل القرار قابلا للتنفيذ على أرض الواقع".

وأضاف وزير الخارجية المصريّ "إننا نتحرك وهناك ملاحظات للعديد من الدول، وهم منخرطون في النقاش في نيويورك، ونأمل أن يتم التوصل إلى صياغات توافقية تعكس الشواغل وأولويات كل الأطراف، ودون المساس بالثوابت الفلسطينية".

وبشأن قرب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، قال عبد العاطي إن القاهرة تدفع بكل قوة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قال عبد العاطي في لقاء متلفز، إن قوة الاستقرار الدولية يجب أن تتشكل من أطراف محايدة ومراقبين دوليين على الأرض، مشيراً إلى أن مشاركة أي قوات مصرية "مرهونة بالعديد من المؤشرات والمتطلبات"، لم يحددها.

وأكد عبد العاطي أن مصر تدعم نشر القوة ولكن "ليس بالضرورة أن تشارك بها".

المصدر : عرب 48