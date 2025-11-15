قطر تستضيف توقيع خارطة طريق جديدة للسلام في الكونغو

ابوظبي - سيف اليزيد - وقّعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة "إم23"، اليوم السبت، في العاصمة القطرية الدوحة إطار عمل جديدا نحو السلام، ضمن مساعي التوصل إلى نهاية دائمة للأزمة.

انخرطت قطر، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، في محادثات متواصلة على مدى أشهر، بهدف إنهاء الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي منطقة غنية بالمعادن.

تمّ التوقيع على الاتفاق المسمى "إطار الدوحة لاتفاق سلام شامل بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة إم23" في العاصمة القطرية وسط مراسم حضرها مسؤولون من الجانبين، إضافة إلى الولايات المتحدة وقطر.

ووصف كبير المفاوضين القطريين وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي هذه الخطوة بـ"الإنجاز التاريخي"، مضيفا أن "الجهود مستمرة لتحقيق السلام على الأرض من خلال وضع آليات التنفيذ الملائمة".

سبق أن وقّعت حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة "إم23" إعلانا مبدئيا في الدوحة لوقف إطلاق النار، عقب اتفاق سلام وُقّع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا نهاية يونيو في العاصمة الأميركية واشنطن.

لكن هذه المبادرات لم تُفلح في إعادة فتح المصارف وتخفيف الأزمة الاقتصادية أو وضع حدّ للعنف.