5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (الاتحاد)

قتل 5 أشخاص على الأقل، أمس، جراء انفجار في مستودع للسلاح في إدلب، بشمال غرب سوريا، وفق ما أفاد الأمن الداخلي في بيان، من دون أن يحدد الجهة التي يتبع لها.

وأشارت قيادة الأمن الداخلي في إدلب إلى «وقوع انفجار ضخم في الجهة الشمالية من بلدة كفرتخاريم تبين بعد المتابعة أنه ناجم عن مستودع يضم صواريخ وذخيرة، وقد وقع نتيجة عمل إحدى الورش بالقرب من المكان».

وأسفر الانفجار، وفق الأمن الداخلي، عن مقتل 5 عمال وإصابة 9 آخرين.

وعملت فرق الهندسة، وفق قيادة الأمن، على تأمين الموقع والتعامل مع مخلفات الانفجار، وفق البيان.

وأظهرت صور نشرها التلفزيون الرسمي دماراً واسعاً وحريقاً في أرض زراعية. ووثقت مقاطع فيديو وصول شظايا الانفجار إلى محال تجارية ومبانٍ سكنية في مدينة كفرتخاريم.

وليست هذه المرة الأولى التي تسجل فيها انفجارات مماثلة، ففي أغسطس، قتل 4 أشخاص في انفجار وقع في مستودع لمخلفات حرب عند أطراف إدلب وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ والكوارث.