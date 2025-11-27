بوتين: مسودة خطة سلام أوكرانيا قد تشكل أساسا لاتفاق

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الخطوط العريضة لمسودة خطة السلام التي ناقشتها الولايات المتحدة وأوكرانيا قد تصبح أساسا لاتفاقيات في المستقبل لوقف الأزمة في أوكرانيا، لكن إذا لم يحدث ذلك فإن موسكو ستواصل القتال.

وأضاف "بشكل عام، نحن متفقون على أن هذه الخطة يمكن أن تكون الأساس لإبرام اتفاقيات في المستقبل"، مشيرا إلى أن النسخة المعدلة من الخطة التي ناقشتها الولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف جرى تمريرها إلى روسيا.

وقال بوتين إن الولايات المتحدة تضع موقف روسيا في الحسبان، لكن هناك بعض الأمور لم تناقش بعد. وأضاف أنه إذا أرادت أوروبا تعهدا بعدم شن هجمات عليها، فإن روسيا مستعدة لتقديم هذا التعهد.

ومضى يقول إن روسيا لا تزال تتلقى نداءات بشأن ضرورة وقف القتال.

واستطرد يقول "يتعين على القوات الأوكرانية الانسحاب من الأراضي التي تسيطر عليها، حينها سيتوقف القتال. إذا لم تنسحب، فسنحقق ذلك بالوسائل العسكرية. هذا كل شيء".

وأضاف أن القوات الروسية تتوغل في أوكرانيا بوتيرة أسرع.

وأكد الرئيس الروسي أن من المهم ضمان اعتراف المجتمع الدولي بأي اتفاق، وأن يعترف المجتمع الدولي بما حققته روسيا من مكاسب في أوكرانيا.