بوتين: كفى كذباً.. مستعد للتعهد خطياً بعدم مهاجمة أوروبا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من قرغيزستان: في محاولة منه للقضاء على مخاوف أوروبا من غزو روسي لأراضيها، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده لتوثيق عدم قيام روسيا بشن هجوم على أوروبا خطياً في إطار المفاوضات الدبلوماسية.

واعتبر بوتين أنها "كذبة" و "محض هراء" أن يزعم أي أحد أن روسيا تعتزم غزو أوروبا. وذكر الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى بيشكيك عاصمة قرغيزستان، أنه "يبدو ذلك سخيفاً بالنسبة لنا. الحقيقة هي أننا لا ننوي مطلقاً القيام بذلك، لكن إذا كانوا يرغبون في سماعها منا، حسناً، سنوثقها. بلا شك".

ورفض بوتين مراراً اتهامات من ألمانيا وساسة أوروبيين بأن روسيا ترغب في غزو دول أوروبية أخرى عند انتهاء الحرب في أوكرانيا. ورغم ذلك، تم التشكيك في تطميناته مراراً في الغرب.

في سياق آخر، كشف الرئيس الروسي الخميس أنه من المتوقع وصول ممثلين أميركيين إلى موسكو في النصف الأول من الأسبوع المقبل لإجراء محادثات حول إنهاء الحرب في أوكرانيا، وفقاً لتقرير "العربية" نقلاً عن مصادر روسية.

وقال بوتين إن مسؤولين من وزارة الخارجية ومكتب الرئاسة سيمثلون الجانب الروسي في المباحثات، مضيفاً أن مساعديه فلاديمير ميدينسكي ويوري أوشاكوف سيكونان من بين الحضور. وشدد على أن المناقشات "ستتعلق بأمور بالغة الضخامة والتعقيد" وأن "كل سؤال يطرح سيحمل أهمية محورية".

وأكد الرئيس الروسي استعداده لإجراء محادثات حول اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكون من 28 نقطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، قائلاً إنه يمكن أن يشكل أساساً لمعاهدة سلام مستقبلية.

وشدد بوتين على أن روسيا ستفرض سيطرتها على منطقة دونباس بأكملها في أوكرانيا قبل وقف إطلاق النار.