اخبار العالم

زيلينسكي يعلق على محادثات السلام الأوكرانية مع أميركا

0 نشر
0 تبليغ

زيلينسكي يعلق على محادثات السلام الأوكرانية مع أميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل مشاوراته المقررة مع قادة أوروبيين، إن المحادثات مع ممثلي الولايات المتحدة بشأن خطة السلام في أوكرانيا كانت بناءة ولكنها لم تكن سهلة.
وأجرى زيلينسكي اتصالا هاتفيا السبت مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب وجاريد كوشنر صهر ترامب. ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكذلك رئيس وزراء بريطانيا والمستشار الألماني اليوم الاثنين في لندن.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "يعرف ممثلو أميركا المواقف الأوكرانية الأساسية. كانت المحادثة بناءة، رغم أنها لم تكن سهلة".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا