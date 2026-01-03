اخبار العالم

مقتل إرهابي واعتقال آخر بعملية أمنية في تونس

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، عن إحباط هجوم إرهابي وقتل عنصر إرهابي واعتقال آخر في عملية أمنية في القصرين غرب البلاد.
تأتي العملية بعد تعقب مجموعة من العناصر المتطرفة وعبر عمل استباقي في محيط السوق الأسبوعية بمنطقة فريانة التي تتبع ولاية القصرين، وفق ما ذكرت الوزارة.
وبحسب المعلومات التي نشرتها وزارة الداخلية، قتل في العملية عنصر إرهابي مصنف خطير يدعى صديق العبيدي. وتعرض عنصر أمني إلى إصابة بليغة وقد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وذكرت الوزارة أن العملية الأمنية لا تزال متواصلة للكشف عن كامل ملابساتها. 

