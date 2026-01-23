مصر تعلن انضمامها لـ "مجلس السلام" بدعوة من ترامب لإنهاء حرب غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت جمهورية مصر العربية، في بيان رسمي اليوم، عن قبولها الدعوة الموجهة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى "مجلس السلام".

وأكدت القاهرة البدء فوراً في استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لهذا الانضمام.

دعم المسار الأممي والدولي

أعربت الدولة المصرية عن دعمها الكامل لمهمة "مجلس السلام"، والتي تأتي ضمن المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة ، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.

أولويات المرحلة القادمة

شدد البيان على استمرار التنسيق المصري مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها:

تثبيت وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود.

نشر قوة الاستقرار الدولية في القطاع.

تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها الرسمية.

إطلاق مشاريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار في كافة أنحاء القطاع.

الرؤية السياسية الشاملة

في ختام البيان، جددت مصر تقديرها لقيادة الرئيس الأمريكي والتزامه بإنهاء الحرب، مؤكدة أن هذا المسار يهدف في النهاية إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، بما يضمن تحقيق السلام العادل والدائم والأمن لكافة دول وشعوب المنطقة.

المصدر : وكالات