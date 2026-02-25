مئات النازحين بعد هجوم الدعم السريع على معقل زعيم قبيلة المحاميد

أصيب عشرات بجروح وفرّ مئات بعد هجوم لقوات الدعم السريع على معقل زعيم سابق في الجنجويد في دارفور، وفق ما أفادت الثلاثاء الأمم المتحدة ومصادر محلية.

وهاجمت قوات الدعم السريع، الاثنين، قرية مستريحة الواقعة في شمال دارفور والتي تعد معقل موسى هلال، زعيم قبيلة المحاميد وأحد مؤسسي "الجنجويد" التي شكّلتها حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير لمواجهة التمرد في الإقليم.

وفق تقديرات الأمم المتحدة، فرّ من القرية 2690 شخصاً بين الاثنين والثلاثاء بسب "تزايد انعدام الأمن".

ويخوض الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو حربا منذ بريل 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسبّبت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وقد دمّرت الحرب خصوصا إقليم دارفور الواقع في غرب البلاد حيث عزّزت قوات الدعم السريع سيطرتها.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى مدينة كبكابية الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الغرب من مستريحة، بوصول "39 مصابا من مستريحة، كلهم مصابون إما بالرصاص أو بشظايا".

يأتي الهجوم على مستريحة على خلفية تصاعد التوترات القبلية في دارفور حيث خلص تقرير للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان الأسبوع الماضي إلى ارتكاب قوات الدعم السريع "أعمال إبادة جماعية".

وفصّل بيان مرفق بتقرير البعثة هذه الأعمال، متحدثا عن "أعمال القتل المستهدفة عرقيا والعنف الجنسي والتدمير والتصريحات العلنية التي تدعو بشكل صريح إلى إبادة المجتمعات غير العربية وخاصة الزغاوة والفور".

وقبيلة المحاميد هي أحد الفروع الرئيسية لقبيلة الرزيقات، ويقول خبراء إن دخول هلال على خط النزاع من شأنه أن يخلط الأوراق.