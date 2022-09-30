شاهد .. عروسة هشتكة كلت الجو من الراقصة والعريس قاعد يتفرج ومتابع: المهلبية ظهرت

بيروت - ثريا شاهين - أشعلت الراقصة جوهرة، مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها مقطع الفيديو على حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، مقطع فيديو أثناء إحيائها فرحًا، وتفاعل العروسة معها.

وأثار مقطع الفيديو ضجة بسبب تفاعل العروس بشكل قوي ورقصها والاندماج مع “جوهرة”، وذلك على أنغام أغنية “أنا مش هفيّة” للمطرب الشعبي أحمد شيبة.

عروس” تنسى عريسها وترقص بحماس مع عمرو دياب

وحصد مقطع فيديو تفاعلاً واسعًا بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثق الفنان المصري عمرو دياب وهو يرقص مع عروس بانسجام على أنغام أغنية “يا أجمل عيون” خلال إحيائه حفل زفاف.

نسيت عريسها

وظهر عمرو دياب في المقطع المصور وهو يغني ممسكا بيدي العروس، التي بدت وكأنها نسيت عريسها من شدة الحماس، وهذا ما تم الإفصاح عنه في العديد من التعليقات.

تعليقات المتابعين

ومما جاء في تعليقات المتابعين: “عمرو دياب هو اللي نسي نفسه معاها وحسب نفسه العريس”، “الهضبة حاطط البرفيوم بتاعو وخطف العروسة” و”بليز ما تفتن بين الأزواج بالعكس أنا نشوف إن العروس سعيدة بزواجها و متحمسة و ربي يباركلهم” و”تركت العريس وراحت ترقص معه”.، “شو وضع العريس يا جماعة طمنونا عنوا”، “شكلوا العريس هرب من الحفل بعد المنظر ده”.

ولفت عدد من المتابعين إلى أنه من الطبيعي أن يراقص الفنان العروس، لأنها ابنة صديق الفنان عمرو، وأنها بمثابة ابنته ولكن من دون أن يتم التأكد من صحة هذه المعلومة.

