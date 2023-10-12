احلى من صافيناز .. وصفة خطيرة هتندمي لومجربتهاش".. تعرفي على "ماسك الفازلين والقرنفل" لعلاج جميع مشاكل الشعر

عدن - ياسمين التهامي - وصفة خطيرة هتندمي لومجربتهاش”.. تعرفي على “ماسك الفازلين والقرنفل” لعلاج جميع مشاكل الشعر…

2023/10/12 الساعة 08:35 صباحاً (جهينةيمن)

يعد الفازلين من المواد الطبيعية الفعالة والمفيدة عند استخدامها في العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية والعلاجية حيث انه مرطب قوي يمتاز بالعديد من الخصائص المغذية للبشرة والشعر، ونجد أن هناك العديد من النساء والفتيات ممن يعانون من تساقط وهيشان الشعر لذا يعتبر الفازلين هو الحل الأمثل علاج مشاكل الشعر المختلفة من التقصف والهيشان وكذلك تساقطه، إليكم كيفية تحضير ماسك الفازلين والقرنفل للشعر في المنزل بكل سهولة وبخطوات بسيطة.

فوائد استخدام الفازلين والقرنفل للشعر

يمتاز الماسك بالعديد من الفوائد لصحة الشعر يمكن ذكرها في التالي:

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