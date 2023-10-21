شكرا لقرائتكم خبر عن "معجزة ربانية" للنساء فقط استخدمي زيت الزيتون والموز بهذه الطريقة حتى لو عمرك فوق ال 70 عاماَ ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبحث الكثير من السيدات عن اهم الوصفات الطبيعية التي لها الكثير من الفوائد، والمميزات وتخلصها من المشكلات العديدة من بينها مشكلات الشعر التي أصبحت شائعه صوره كبيره من مختلف الفئات العمرية الصغيرة والكبيرة فهناك بعض الوصفات ألطبيعية الشهيرة التي أثبتت نجاحها في حل هذه المشكلات.

ومن اهم المشكلات التي تريد حل لها هو الحصول على شعر صحي وناعم مباشره صافيه لا يوجد بها مشكلات مع تجنب استخدام الوصفات الكيميائية التي بها الكثير من الأضرار على الشعر، والبشرة والجسم. وتأتي وصفة الزيت الزيتون مع الموز لتكون من الوصفات الشهيرة التي تأتي بنتائج رائعه لكافه هذه المشكلات والمكونات بسيطه

للغايه في المنزل يمكن تحضير هذه الوصفة ألشهيرة وتطبيقاتها على البشرة والشعر حيث تحتوي هذه الوصف على الكثير من الفيتامينات والفوائد الرائعة لكل من ألبشرة او الشعر.وصفه زيت الزيتون والموز للبشره والشعر استخدام هذه الوصفة الطبيعية الهامة على الشعر والبشرة سوف نحتاج ألي هذه المكونات: أولا إحضار حبه كبيره من الموز

ويتم تقطيعها إلى قطع صغيره. ثم بعد ذلك يتم إضافة لها بعد قطرات من زيت الزيتون مع مراعاة أن يكون نوع جيد للحصول على نتائج مميزه يتم خلط هذا الخليط معا جيدا حتى يتم الحصول على خليط خفيف وفي نفس ذلك الوقت متماسك. ثم يوزع هذا الخليط على أجزاء الشعر من الفروة حتى الأطراف ثم يدلك الشعر ثم يغسل بأي نوع من الشامبو الطبيعي الذي لا يحتوي على أي مواد كيميائيه.