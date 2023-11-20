للمتزوجين فقط .. ضعي زيت الزيتون مع القرنفل ليلة واحدة قبل النوم على تلك المناطق من جسمك .. لن تستغني عنها طيلة حياتك

تهتم المرأة بالشعر والبشرة إهتمامًا كبيرًا، ومن ثم تبحث عن المواد والأشياء التي تساعد في علاج المشكلات التي تواجهها، وذلك بسبب الأضرار التي تسببها المركبات الكيميائية و ارتفاع سعر الأدوية والعقاقير، فيكون الاتجاه الأمثل هو الوصفات الطبيعية ومن أكثر المواد الطبيعية والنباتات هي زيت الزيتون الذي يساعد على تنعيم وغزارة وتقوية خصلات الشعر والقرنفل الذي يساعد على تنظيف فروة الرأس، بالإضافة إلى الفوائد التي يعطيها للجسم والبشرة من نضارة ونعومة وتفتيح.

فوائد زيت الزيتون والقرنفل

يوجد العديد من الفوائد التي يحصل عليها الجسم وتعزيز الصحة العامة عند إستخدام القرنفل وبعض من زيت الزيتون، حيث:

يساعد القرنفل على تسكين الآلام وعلاج الأسنان والسعال.

زيت الزيتون يستخدم كمسكن للآلام الموضعية وآلام العظام، كما أنه يحتوي على المعادن والفيتامينات التي تساعد في تعزيز صحة الجسم.

عند استخدام القرنفل يتم تنظيف البشرة والشعر من الأتربة والدهون المتراكمة، وزيت الزيتون يعمل على تقوية الشعر وتنعيم البشرة.

خطوات الحصول على شعر صحي وناعم

لكي يتم الحصول على شعر قوي وبطريقة آمنة لابد من إتباع الخطوات: