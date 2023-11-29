صحيفتان أمريكيتان: الحرب على غزة تحدث انقسامات عميقة داخل البيت الأبيض وخارجه (ترجمة خاصة)

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت صحيفتا نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، عن انقسامات عميقة حول حرب اسرائيل على غزة داخل البيت الأبيض وخارجه، مشيرة إلى أن الحرب أزعجت فريق بايدن بشكل لم يسبق له مثيل خلال فترة رئاسته.

وقالت "نيويورك تايمز" إن الرئيس بايدن يواجه غضبًا عميقًا؛ بسبب تضامنه مع إسرائيل بين المؤيدين وحتى من بعض الموظفين الذين قالوا إنهم يشعرون بخيبة الأمل تجاه الرئيس.

وكشف تقرير للصحيفة عن أنه بعد أسابيع قليلة من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، دعا بايدن مجموعة صغيرة من الأميركيين المسلمين البارزين إلى البيت الأبيض لمناقشة الإسلاموفوبيا في أميركا. وكان المشاركون صريحين معه، بحسب أربعة أشخاص كانوا حاضرين.

ووفق التقرير، أخبروه أن احتضانه لإسرائيل بعد هجمات 7 أكتوبر اعتبره الكثيرون بمثابة إذن للقصف الإسرائيلي على غزة. وقالوا إن بيان الرئيس الذي شكك في عدد القتلى بين الفلسطينيين كان مهينًا. وقالوا إن الطعن المميت لصبي مسلم يبلغ من العمر 6 سنوات خارج شيكاغو كان مجرد نتيجة مدمرة لتجريد مجتمعهم من إنسانيته.

وقال الحاضرون إن الجلسة الخاصة، التي كان من المقرر أن تستمر 30 دقيقة، امتدت إلى أكثر من ساعة. وقال كيث إليسون، المدعي العام في ولاية مينيسوتا، والذي حضر الاجتماع، إن الحرب زادت المخاطر على الأمريكيين أيضًا.

وأضاف: "أخبر زعماء المجتمع المسلم الرئيس بايدن أن معاناة سكان غزة الأبرياء الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في ظروف صعبة للغاية زادت في الواقع من احتمال وقوع هجمات معادية للإسلام في الولايات المتحدة".

وتشير الصحيفة بأن الاجتماع كان بمثابة لمحة عن مهمة أكبر بكثير يواجهها بايدن بينما يحاول التغلب على الغضب العميق بين المؤيدين القدامى وحتى داخل البيت الأبيض، حيث قال بعض الموظفين الأصغر سنا، وخاصة أولئك الذين لديهم خلفيات عربية أو إسلامية، إنهم يشعرون بخيبة الأمل تجاه الرئيس الذي يخدمونه.

وأثارت تعليقات لبايدن غضبًا داخل البيت الأبيض، بما في ذلك من قبل البعض الذين شعروا أن رسائل الدعم للموظفين اليهود يمكن أن يُنظر إليها على أنها لاتراعي مشاعر العرب والمسلمين العاملين بالإدارة الامريكية .

وذكرت النيويورك تايمز، بأنه وبينما يتطلع بايدن نحو الانتخابات الرئاسية لعام 2024، فقد يكون لموقفه من الحرب أهمية كبيرة في منافسة قد تتوقف على ولايات متأرجحة مثل جورجيا وميشيغان اللتان صوت الناخبون الأميركيون المسلمون والعرب فيهما لصالحه قبل ثلاث سنوات.

وكانت صحيفة "الواشنطن بوست" قد كشفت عن اجتماع للمسؤولين الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا قالت، إنه يسلط الضوء على كيفية تعامل بايدن مع ما يمكن القول إنها أكبر أزمة في السياسة الخارجية خلال رئاسته، مما أدى إلى تقسيم البيت الأبيض الذي يفتخر بإدارة عملية منضبطة وموحدة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، بأن الحرب بين إسرائيل وغزة أزعجت الإدارة أكثر من أي قضية أخرى في السنوات الثلاث الأولى لبايدن في منصبه، وفقًا للعديد من المساعدين والحلفاء داخل البيت الأبيض وخارجه، حيث يتألم الموظفون بسبب مواقفهم بشأن القضايا العاطفية للغاية.

وقال مساعدون إن ما يزيد من الحساسية أن الاحتضان الثابت لإسرائيل والذي يجده العديد من الموظفين مزعجًا ينبع في جزء كبير منه من ارتباط بايدن الشخصي مدى الحياة بالدولة اليهودية.

الآن أصبحت إسرائيل قوة عسكرية يقودها تحالف يميني متطرف، وأصبحت إدارة بايدن مرتبطة بحملة عسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 13 ألف فلسطيني، وتشريد مئات الآلاف غيرهم، وخلقت كارثة إنسانية وألحقت الضرر بسلطة أميركا الأخلاقية في عام 2011. الكثير من العالم.

ويستند تقرير الصحيفة لكيفية تعامل الإدارة مع الحرب بين إسرائيل وغزة إلى مقابلات مع 27 من مسؤولي البيت الأبيض وكبار مسؤولي الإدارة والمستشارين الخارجيين، الذين تحدث الكثير منهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم للتحدث بصراحة للكشف عن المحادثات الداخلية.

وبحسب التقرير، لطالما كان فريق السياسة الخارجية لبايدن مدركًا لتأثير منظمات الضغط المؤيدة لإسرائيل في واشنطن. لكن التركيبة السكانية المتغيرة للولايات المتأرجحة الرئيسية، مثل ميشيغان، موطن الجالية العربية الأمريكية المتنامية، تدفع بعض المحللين الديمقراطيين إلى التشكيك في الحكمة السياسية التقليدية.

وقد حث التقدميون مثل السيناتور بيرني ساندرز (الجمهوري عن ولاية فيرمونت) بايدن على جعل المساعدات الأمريكية السنوية البالغة 3.8 مليار دولار لإسرائيل مشروطة بإنهاء القصف واسع النطاق لغزة وتجميد مستوطنات الضفة الغربية.

التقرير ذكر بأن الانقسام داخل البيت الأبيض هو إلى حد ما بين كبار مساعدي بايدن القدامى ومجموعة من الموظفين الأصغر سنا من خلفيات متنوعة. لكن حتى كبار المستشارين قالوا إنهم يدركون أن الصراع أضر بمكانة أمريكا العالمية. وقال بعض الخبراء إن بايدن كان سيكون لديه مجال أكبر للمناورة إذا خفف من دعمه لإسرائيل في البداية الشهر الماضي.

وقال التقرير "لقد كان الكثيرون في البيت الأبيض مدركين منذ البداية للخطر السياسي الذي يشكله الصراع على بايدن. فمنذ أن شنت حماس هجومها في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أجرى مسؤولو الإدارة مناقشات منتظمة مع الموظفين والمعينين السياسيين والمجموعات الخارجية لطمأنتهم وقياس رد فعلهم."

وتحول أحد الاجتماعات بين مساعدي البيت الأبيض وحوالي عشرة أمريكيين من أصل فلسطيني إلى خلاف عندما حذر المشاركون من أن بايدن سيخسر الناخبين العرب والمسلمين بسبب أسلوب تعامله مع الحرب. وأوضح أحد المساعدين أن بايدن لم يكن يفكر في القضية من الناحية السياسية، وبدلاً من ذلك كان يحاول منع الحرب العالمية الثالثة، وفقًا لشخص مطلع على الاجتماع.

وقال أحد الفلسطينيين الأميركيين المشاركين في الاجتماع إن المشاركين غادروا بتصميم أكبر على تنظيم مجتمعاتهم لعدم التصويت لبايدن في انتخابات 2024. وقال المصدر إن العرب والمسلمين لن يصوتوا أيضًا للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي دعا إلى حظر السفر إلى الولايات المتحدة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكنه قد يخرج من السباق.

داخل الإدارة، دعا عدد متزايد من الدبلوماسيين الأمريكيين ومسؤولي الدفاع وعمال الإغاثة إلى وقف إطلاق النار، بما في ذلك أكثر من 1000 موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وفي وزارة الخارجية، كانت هناك العديد من برقيات المعارضة من الدبلوماسيين التي تحث الإدارة على استخدام المزيد من النفوذ لوقف العنف.

وشكلت مجموعة من الأميركيين المسلمين عبر الإدارة محادثات جماعية للتعبير عن خيبة أملهم. وواجه الكثيرون ضغوطا من عائلاتهم وأصدقائهم للاستقالة احتجاجا، وبينما قرر معظمهم البقاء، قال البعض إنهم فقدوا الثقة في قدرتهم على التأثير على موقف الإدارة. وقال أحد الموظفين المسلمين: "ليس لدي أي تفاؤل في هذه المرحلة بأن أي شيء يتغير فيما يتعلق بالسياسة".

خلال معظم فترة رئاسته، لم يمنح بايدن الأولوية للقضية الإسرائيلية الفلسطينية في سياسته الخارجية، حيث أمضى وقتًا أطول بكثير في قضايا مثل الصين والحرب الروسية الأوكرانية. وهذا يعني أنه عندما اندلعت الهجمات، لم يكن للولايات المتحدة مشاركة كبيرة في الحوار الإسرائيلي الفلسطيني.

وبحسب الصحيفة، تحمل وزير الخارجية أنتوني بلينكن وطأة الغضب العربي إزاء العدد الهائل من القتلى المدنيين في غزة أثناء سفره إلى الشرق الأوسط مرتين في الشهر الماضي، واستخدم خطابًا أقوى من خطاب الرئيس في المطالبة بمزيد من ضبط النفس.

الخلاف المركزي بين بايدن ونتنياهو لا يدور حول وقف إطلاق النار، الذي لا يدعمه أي منهما، بل حول وجهة النظر في واشنطن بأن إسرائيل لديها معيار غير مقبول وفي إطار جهودها الرامية إلى القضاء على حماس، تستخدم القنابل القوية، فتسوي الأحياء بالأرض وتدمر المباني الشاهقة، وهي التكتيكات التي تؤدي حتماً إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين، كما يزعم كثيرون أنها تؤدي إلى المزيد من تطرف السكان الفلسطينيين.

ويخشى العديد من كبار المسؤولين أن إسرائيل لن تظهر ضبط النفس أثناء نقل عمليتها إلى جنوب غزة، ويشعرون بالقلق كلما طال أمد الصراع، كلما زاد الضرر على بايدن سياسيا ودبلوماسيا. وبينما قال المسؤولون الإسرائيليون إن الصراع قد يستمر لمدة عام أو أكثر، يظل المسؤولون الأمريكيون متفائلين بأن الصراع لن يمتد إلى قلب حملة 2024، بسبب سرعة التوغل الإسرائيلي والتقييم بأنه لا يملك الموارد للحفاظ على العملية لفترة طويلة.

ومع ذلك، لا يزال مسؤولو بايدن في مأزق محير بشكل متزايد. "المشكلة التي يواجهونها، وهي المشكلة التي واجهوها منذ اليوم الأول، هي أن الإسرائيليين" ليس لديهم "استراتيجية لفعل ما يريدون القيام به ولا يؤذيون ويقتلون ويطردون الكثير من الفلسطينيين من غزة" حسبما قال أحد المستشارين الخارجيين.

وأضاف "عليهم أن ينزلوا إلى الجنوب ويفعلوا الشيء نفسه. لا أعرف كيف يمكن فعل ذلك مع وجود أكثر من مليوني شخص في الجنوب”.