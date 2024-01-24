واشنطن: تدمير صاروخين مضادين للسفن تابعة للحوثيين كانا يشكلان تهديدا للملاحة في البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الأربعاء، تدمير صاروخين مضادين للسفن تابعة للحوثيين في اليمن، قالت إنهما كانا "يشكلان تهديداً للسفن التجارية والأمريكية في البحر الأحمر.



وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس، "في 24 يناير/كانون الثاني، في حوالي الساعة 2:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد صاروخين مضادين للسفن تابعين للحوثيين كانا على استعداد للانطلاق لاستهداف السفن جنوب البحر الأحمر"



وأضافت "إن القوات الأمريكية رصدت الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وبعد ذلك قصفت الصواريخ ودمرتها دفاعا عن النفس".



وشدد البيان أن هذا الإجراء "سيحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".



ومنذ عدة أسابيع، تشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي تحت مسمى "حارس الازدهار"، ومنذ 12 يناير الجاري يشن التحالف بقيادة الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر.

