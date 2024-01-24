شكرا لبحثكم عن خبر تبرع بها لصالح مشروع خيري.. تكريم الشاعر الكهالي بنصف مليون ريال سعودي بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

أُقيم في العاصمة، اليوم الأربعاء، حفل تكريم الشاعر الشيخ "محمد سالم علي الكهالي" من جمهوره ومحبيه، وفاءً وعرفاناً لإسهاماته البارزة في مجال الشعر الشعبي، ودوره النضالي البارز في مراحل الثورة الجنوبية التحررية.

وخلال الحفل الذي حضره مسؤولون في الحكومة ووكلاء في السلطة المحلية بمحافظات عدن وأبين ولحج، وأكاديميين وأدباء ومثقفين، وقيادات عسكرية وأمنية، ومشايخ وشخصيات اجتماعية، قدم رئيس اللجنة التحضيرية للحفل الأستاذ "خالد الوردي" شيك التكريم الذي تضمن مبلغ مالي بنصف مليون ريال سعودي، ومن جانبه أعلن الشاعر الشيخ محمد سالم الكهالي، عن تبرعه بمبلغ التكريم كاملاً لصالح مشروع طريق (المحجبة - ذي ناخب).

كما ألقيت في الحفل عدد من الكلمات الخطابية، والقصائد الشعرية، والوصلات الفنية، فيما عُرضت على خشبة المنصة مسرحية (يَرْهِد) التي جسدت المساجلة الشعرية للشاعر الكهالي مع صديقه الشاعر الصوفي في حمام يرهد بمحافظة البيضاء، ومعهم شعراء آخرين من المحافظات الشمالية في بداية ثمانينات القرن الماضي.

ونوّه الإعلامي صالح شنظور، أنه سيتم بدء العمل في طباعة كتابين، أحدهما عن نقد الشعر الشعبي من خلال أشعار الكهالي، للمؤلف الدكتور سالم السلفي، والآخر ديوان شعر سيقوم بتأليفه الدكتور علي صالح الخلاقي.

وعرضت اللجنة فلماً وثائقياً يوثق سيرة الشاعر الكهالي، الأدبية والشعرية، ويسلط الضوء على أبرز محطات حياته النضالية وأدواره الاجتماعية المختلفة.