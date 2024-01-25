الأمم المتحدة تؤكد طلبًا حوثيًا لمغادرة الموظفين الأميركيين والبريطانيين من صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت الأمم المتحدة، طلب ميليشيا الحوثي مغادرة الموظفين الأميريكيين والبريطانيين في بعثاتها بصنعاء، وفقا لما نقلته قناة "العربية".

وكانت مليشيا الحوثي قد قدمت مذكرة بعثتها وزارة خارجيتها غير المعترف بها، إلى منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بالإنابة بيتر هوكينز.

وتضمن الطلب الحوثي مغادرة الموظفين الأمريكيين والبريطانيين العاملين لدى المنظمات الإنسانية صنعاء خلال شهر.

المذكرة التي تداولها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، طلبت من المنظمات الأجنبية عدم الاستعانة بمواطنين أمريكيين أو بريطانيين في عملياتها باليمن.

يشار إلى أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع التصعيد في البحر الأحمر، وإعلان واشنطن إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.