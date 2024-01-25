وسط استغلال مستمر للقضية - مليشيا الحوثي في إب تواصل خطف مدير مدرسة منذ أكثر من شهر بسبب منشور عن الحرب في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصل مليشيا الحوثي بمحافظة إب (وسط اليمن)، اختطاف مدير إحدى المدارس منذ أكثر من شهر، على خلفية إعادة إرسال منشور في إحدى مجموعات تطبيق "واتس آب"، ينتقد فيه استغلال المليشيا للحرب الإسرائيلية على غزة.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي اختطفت قبل شهر مدير مدرسة الإمام الشوكاني في منطقة صهبان بمديرية السياني (جنوب إب)، بسبب إعادته إرسال منشور في مجموعات "الواتس آب" حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تطرق في نهايته إلى استغلال المليشيا تلك الحرب لتحقيق مكاسب محلية.



وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي وجهت العديد من التهم للتربوي "الحسني" وترفض الإفراج عنه رغم تدخل وساطات محلية كثيرة.



وعمدت أسرة الحسني منذ ساعة اختطافه إلى التكتم على الحادثة في محاولة منها لاحتوائها بهدف الإفراج عنه، غير أن محاولاتها باءت بالفشل نتيجة تعنت وإصرار قيادات مليشيا الحوثي في المحافظة، وفقاً للمصادر.



وفي سياق استغلال المليشيا للحرب الإسرائيلية على غزة، أفادت مصادر تربوية في مديرية العدين (غربي إب)، أن المليشيا تجبر مدراء المدارس والمعلمين على جمع تبرعات من الطلاب لدعم "الطائرات المُسيّرة" تحت مزاعم نُصرة غزة.



ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، عمدت مليشيا الحوثي إلى إقامة أنشطة وفعاليات تعبوية في مدارس المحافظة وجمع التبرعات وتحشيد المقاتلين.

