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عدن - ياسمين التهامي - وزارة الموارد البشرية تدعم المستفيدين من الضمان الاجتماعي بصرف راتب إضافي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي الدفعة 26 في فبراير 2024، وذلك حرصاً من الوزارة على تحسين مستوى معيشة المستفيدين ودعم الأسر المحتاجة.تفاصيل صرف الراتب الإضافي

أوضحت الوزارة أن قيمة الراتب الإضافي تبلغ 500 ريال سعودي، ويستفيد منه جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وذلك دون الحاجة إلى تقديم أي طلب.

وسيتم صرف الراتب الإضافي في شهر فبراير 2024، مع الضمان الاجتماعي الدفعة 26، وسيتم إيداعه في حسابات المستفيدين في البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.أهداف صرف الراتب الإضافي

تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من صرف الراتب الإضافي إلى تحقيق عدة أهداف، والذي منها:-

تحسين مستوى معيشة المستفيدين ودعم الأسر المحتاجة.

تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين.

المساهمة في تحفيز الاقتصاد الوطني.استجابة المستفيدين

أشاد المستفيدون من الضمان الاجتماعي بقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف راتب إضافي لهم، مؤكدين أن هذا القرار يساهم في تحسين مستوى معيشتهم ودعم أسرهم.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على هذا القرار، مؤكدين أن الوزارة تحرص على توفير الحياة الكريمة للمستفيدين من برامجها.موعد نزول رواتب التأمينات الاجتماعية التقاعد

أعلنت خدمة العملاء في مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن استقرار يوم صرف مستحقات المستفيدين في اليوم الأول من كل شهر، وذلك باستثناء أيام الجمعة والسبت حيث تسري اللوائح المالية السعودية، وفيما يلي جدول صرف الرواتب لعدة شهور:-يتم صرف راتب شهر رجب في الأول من فبراير، بينما يُودع راتب شهر شعبان لعام 1445 في الـ 29 من فبراير 2024.

تُسلم المستحقات الخاصة بشهر رمضان في الأول من أبريل (الـ 22 من الشهر).

فيما يصرف راتب شهر ذو القعدة في الثاني من يونيو 2024، الذي يصادف الأحد (الـ 25)، تاركًا مدة تقدر بنحو 132 يومًا إلى الموعد المقرر.

وفي الختام يعد صرف الراتب الإضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي الدفعة 26 في فبراير 2024، خطوة مهمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعكس حرص الوزارة على تحسين مستوى معيشة المستفيدين ودعم الأسر المحتاجة.