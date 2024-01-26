شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة نيويورك "تبطل انتخابات الصايدي" وتعتمد" انتخابات فتح علايه" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاص/ خيرالله عبد

في حكم تاريخي، قضت محكمة نيويورك بإبطال انتخابات الجمعية اليمنية الأمريكية التي أجراها علي عبد اللطيف الصايدي وجماعته في 25يونيو2023م في بروكلن، واعتماد انتخابات 6 أغسطس التي فاز فيها فتح ناجي علايه.

وجاء في نص الحكم أن انتخابات 6 أغسطس كانت انتخابات قانونية وشرعية، وأن انتخابات25يونيو بروكلن كانت انتخابات صورية تفتقد إلى الشرعية القانونية.

وبذلك، أصبح فتح ناجي علايه الرئيس الشرعي للجمعية اليمنية الأمريكية.

ويأتي هذا الحكم ليؤكد على أهمية احترام القانون والشرعية في الحياة العامة.

مبروك للأستاذ فتح ناجي علايه على هذا الفوز، ومبروك للجميع.



وقال ناشطون بأن الحكم الصادر عن محكمة نيويورك هو انتصار للجالية اليمنية في الولايات المتحدة. فهذا الحكم يؤكد على أهمية احترام القانون والشرعية. كما أنه يبعث برسالة قوية إلى جميع اليمنيين في الولايات المتحدة مفادها أن صوتهم مسموع وأنهم سيحصلون على حقوقهم