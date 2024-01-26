شركة "أمبري" تعلن نشوب حريق بسفينة تجارية بعد تعرضها لهجوم قرب اليمن والحوثي يعلن استهدافها

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت شركة الاستخبارات البحرية أمبري أناليتكس، إن النار اشتعلت في سفينة تجارية بعد تعرضها للقصف عندما كانت على بعد حوالي 55 ميلاً جنوب شرق عدن باليمن.

وحسب صحيفة بلومبيرج، فقد قالت الشركة في إشعار، إن التفاصيل الدقيقة للحادث غير واضحة. وكانت المنطقة المعنية وجنوب البحر الأحمر مركزًا لهجمات متعددة على السفن من قبل المسلحين الحوثيين في الأسابيع الأخيرة.

وحتى الآن، لم تكن الهجمات شديدة لدرجة منع السفن من مواصلة رحلاتها.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت على لسان ناطقها العسكري مساء الجمعة، استهداف سفينة نفطية بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ، وإصابتها بشكل مباشر ما أدى إلى احتراقها.

كما نقلت قناة الجزيرة عن مسؤول أمريكي قوله إن "السفينة التي ترفع علم جزر المارشال أبلغت عن تعرضها لأضرار جراء هجوم الحوثيين".

وأكد المسؤول الأمريكي، أن "سفينة تجارية تعرضت لهجوم بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون من اليمن"، مشيرا إلى أن "سفينة حربية تابعة لتحالف حارس الازدهار استجابت لاستغاثة السفينة المستهدفة في خليج عدن".