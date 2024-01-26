اليمن يعتبر قرار محكمة العدل الدولية انتصارًا للعدالة التي تمثلها القضية الفلسطينية

المنامة - ياسر ابراهيم - رحبت الجمهورية اليمنية، بالقرار الذي أعلنته محكمة العدل الدولية، والإجراءات التي تضمنها لإنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها أن القرار يعد "انتصاراً للعدالة التي تمثلها القضية الفلسطينية، وخطوة هامة نحو وضع حد للانتهاكات والجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وجدد البيان "الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وموقف الجمهورية اليمنية الثابت في دعم تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وفقاً للمواثيق والقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية".

وفي وقت سابق، أقرّت محكمة العدل الدولية، فرض عدد من التدابير المؤقتة على إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، على خلفية الحرب على قطاع غزة، دون أن تأمر بوقفها.

ودعت المحكمة إسرائيل للتأكد على الفور من أن جيشها لا يرتكب أي إجراءات موصوفة تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية، مشددة على ضرورة أن تقوم فوراً باتخاذ إجراءات من أجل ضمان توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحة للفلسطينيين قطاع غزة.

