الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستيا من موقع عسكري بإب وهيئة بريطانية تفيد بوقوع حادثة غربي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلقت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، صاروخ باليستي من أحد معسكراتها بمحافظة إب (وسط اليمن)، في حين أعلنت عمليات البحرية البريطانية عن حادثة غربي الحديدة.



وقال سكان محليون لـ "يمن شباب نت"، إن جماعة الحوثي أطلقت ظهر اليوم الخميس صاروخ باليستي من معسكر "الحمزة" بمديرية السبرة، جنوب شرقي إب.



وأضاف السكان أنهم سمعوا دوي انفجار قوي في المناطق المحيطة بالمعسكر والمناطق القريبة بمافي ذلك مركز المحافظة.



وتداول ناشطون صوراً قالوا إنها للصاروخ في سماء المدينة عقب إطلاقه ويتجه نحو الغرب مايرجح أنه باتجاه البحر الأحمر الذي يشهد هجمات حوثية متواصلة منذ أكثر من شهرين ضد سفن الشحن وسفن البحرية الأمريكية والبريطانية.



وكانت المليشيا قد اختطفت أمس الأربعاء، أربعة من السكان القريبين من معسكر الحمزة بتهمة تصوريهم صاروخ كانت المليشيا تجهزه للإطلاق.



والجمعة الماضية، أطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، صواريخ باليستية من ذات الموقع، سقط بعضها بالقرب من منصة الإطلاق، وسط تنديد شعبي كبير ومخاوف من تعرض المحافظة لغارات جوية انتقامية.

في الأثناء أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغاً عن حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غربي الحديدة في اليمن.

ومنذ نوفمبر الماضي تشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، مادفع الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي تحت مسمى "حارس الازدهار"، ومنذ 12 يناير الجاري يشن التحالف بقيادة الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر.

