وفاة طفل متأثرا بجراحه بعد يومين من إصابته بانفجار لغم حوثي في حجة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي صباح اليوم السبت، الطفل عمر ساحلي بعد يومين من إصابته بانفجار لغم خلفته مليشيا الحوثي الإرهابية في قريته شمال مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن الطفل عمر ساحلي (14 عاما) توفي اليوم متأثرا بجراحه اثناء تلقيه العلاج في مستشفى الملك فهد بمدينة في مدينة جازان السعودية.



وكان انفجار اللغم الحوثي الخميس الماضي، قد تسبب ببتر أطرافه السفلية والعلوية وجروح خطيرة ومتفاوتة في أجزاء من جسده.



وتعد هذه الحادثة الثالثة التي أصابت أسرة عمر ساحلي بعد أن تسبب انفجار لغم ببتر الأطراف السفلية لشقيقته الصغرى قبل أربع سنوات وإصابة عمها بانفجار صاعق أدى إلى بتر يده اليسرى.



وتسببت الألغام والعبوات التي زرعتها مليشيات الحوثي بكثافة بمقتل وإصابة الآلاف من اليمنيين في مناطق متفرقة، ولازالت تشكل خطرا دائما رغم عمل الفرق الهندسية بشكل مستمر على تطهير المناطق المحررة.

