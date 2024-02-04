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عدن - ياسمين التهامي - طريقة عمل المعمول بالسميد الفاخر مثل الجاهز بطريقة ناجحة

المعمول هو أحد أشهر الحلويات العربية، ويُعرف بأنه حلوى العيد في العديد من البلدان العربية، يُصنع المعمول من عجينة السميد أو الدقيق، ويُحشى بالعديد من الحشوات المختلفة، مثل التمر، والجوز، والفستق الحلبي، واللوز، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل المعمول بالسميد بخطوات سهلة وبسيطة مع بعض النصائح2 كوب سميد ناعم

كوب دقيق

كوب ونصف سمنة مذابة

كوب سكر بودرة

بيضتان

ملعقة كبيرة فانيليا

رشة ملح

كوب تمر منزوع النوى ومطحون

ملعقة كبيرة سمنة

ملعقة كبيرة ماء زهرفي وعاء كبير اخلطي السميد، والدقيق، والسمنة، والسكر، والفانيليا، والملح.

أضيفي البيض واعجني المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة متماسكة.

غطي العجينة واتركيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

في هذه الأثناء، حضري الحشوة بخلط التمر، والسمنة، وماء الزهر.

أسكبي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، وافرديها باستخدام النشابة حتى تصبح بسماكة 3 ملليمترات.

قطعي العجينة إلى دوائر باستخدام قطاعة المعمول.ضعي ملعقة صغيرة من الحشوة في منتصف كل دائرة.

أغلقي الدائرة جيدًا، واضغطي عليها برفق حتى تلتصق الحشوة.

رصي قطع المعمول في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة.

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية، واخبزي المعمول لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى يتحول لونه إلى الذهبي.

أخرجي المعمول من الفرن، واتركيه يبرد تمامًا قبل تقديمه.

نصائح للحصول على معمول هش ولذيذ

فيما يلي المزيد من النصائح للحصول على معمول هش ولذيذ:استخدمي السميد الناعم وذلك للحصول على معمول هش.

اتركي العجينة في الثلاجة لمدة 30 دقيقة قبل التشكيل، حتى تصبح أسهل في التعامل معها.

لا تضغطي على المعمول بقوة عند الإغلاق، لأن ذلك سيجعل الحشوة تخرج.

اخبزي المعمول في فرن ساخن، حتى يتحول لونه إلى الذهبي.حشو المعمول

قدمي المعمول مع القهوة أو الشاي، أو مع أي مشروب آخر تفضلين كما يمكنك أيضًا تزيين المعمول بالسكر البودرة أو الفستق الحلبي، حيث يمكنكم الاستمتاع بتحضير المعمول بالسميد باستخدام هذه الوصفة السهلة والبسيطة حيث تتميز هذه الحلوى بالهشاشة واللذة، ولضمان النجاح، وتابعوا النصائح المقدمة مثل استخدام سميد ناعم وعدم الإفراط في عجن العجينة واستمتعوا بتناول المعمول المميز مع فنجان من القهوة أو الشاي، وتذوقوا متعة الحلوى التقليدية في أوقات الاحتفال والتجمع، ويمكنك استخدام أي حشوة تفضلينها، وذلك مثل:التمر

الجوز

الفستق الحلبي

اللوز

الشوكولاتة

الفواكه المجففة

يمكنك أيضًا مزج أكثر من نوع من الحشوات للحصول على نكهة مختلفة