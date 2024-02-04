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يزيد بن سلمان - شبوة - نتيجة لدوره في إنجاح معرض البن الاول بعدن

الوزير السقطري:(كاك بنك هو بنك حكومي 100% وجزء اصيل من مكونات وزارة الزراعة)

عدن، خاص:

اشاد وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، بدور بنك التسليف التعاوني الزراعي" كاك بنك" كشريك أساسي في إنجاح فعاليات المعرض الوطني الأول للبن في عدن، باعتباره بنكا حكوميا مملوكا للدولة بالكامل واحد مؤسسات وزارة الزراعة.

وتحدث الوزير السقطري، في مداخلة هاتفية مع قناة عدن الفضائية، عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في اليمن في الوقت الراهن، بالإضافة إلى مشاريع وتطلعات الوزارة خلال الفترة القادمة، واهم تحالفات الوزارة مع المنظمات الدولية للنهوض بالقطاع الزراعي والسمكي.

وفي إجابته لسؤال المذيعة بما إذا كان من الممكن أن يقام المعرض بشكل دوري (سنوي) وماهي التطورات التي سيشهدها المعرض لاحقا، أشار الوزير الى اقبال الكثير من الزوار للمعرض ونجاحه بنسبة 100%، مثمنا دور اللجنة التحضيرية وفريق الفني في الوزارة لافتا الى أنه يعمل على تقييم النجاحات والإيجابيات في المعرض، وتلافي السلبيات، بالإضافة لعمل خطط وبرامج للأعوام القادمة، لدعم هذا المحصول النقدي الهام، كما انه يملك موروث ثقافي، كونه أول محصول تم تصديره إلى الخارج قبل النفط".

وأشاد وزيرالزراعة بالوضع الحالي لبنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك" والدور الوطني الذي يقوم به من العاصمة عدن وقال أن : "بنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك" هو بنك حكومي 100 % وهو جزء أصيل من مكونات وزارة الزراعة، ومجلس إدارته موجود في عدن وفتح فروع في كل المحافظات المحررة بمجلس ادارة وكادر بنكي مختلف ورأس مال مختلف عن المتواجد في صنعاء".

وعن دور كاك بنك الحالي، اوضح الوزير قائلا ان : "البنك يمارس الآن دورا افضل، وكان شريكا أساسيا لنا في معرض البن الأول في عدن من حيث الرعاية والدعم وساهم في نجاح المعرض، إلى جانب مشاركة بقية البنوك والمصارف".