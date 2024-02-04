يستخدمها الحوثيون في هجماتهم البحرية.. واشنطن تفرض عقوبات على كيانات تدعم إنتاج الطائرات المُسيّرة والصواريخ الإيرانية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على كيانات تدعم إنتاج الطائرات المُسيرة والصواريخ الإيرانية التي تستخدمها المليشيات المتحالفة مع إيران في هجماتها في المنطقة بمافي ذلك الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن.



وقالت وزارة الخارجية في بيان، "فرضت الولايات المتحدة في 2 فبراير الجاري، عقوبات على أربعة كيانات تعمل كشركات واجهة وفروع تابعة لحامد دهقان وشركة بيشتازان كافوش كوستار بشرا (PKGB) المدرجين على لائحة العقوبات الأمريكية.



وأضاف البيان أن هذه الكيانات قامت بتوريد المواد والتكنولوجيا الحساسة لبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار من سلسلة شاهد التي يستخدمها الجيش الروسي ضد أوكرانيا.



وتابع البيان "تستخدم الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع لارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك العشرات من الهجمات التي تشنها المليشيات المتحالفة مع إيران على أفراد أمريكيين والتي أسفرت عن مقتل جنود أمريكيين".



وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران، شنت هي الأخرى، "هجمات على السفن التجارية والأصول البحرية الأمريكية باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ إيرانية الصنع".



وأكد البيان التزام الولايات المتحدة باستخدام جميع الوسائل المتاحة للكشف عن الأفراد والكيانات ومحاسبتهم عن المساهمة في نشر النظام الإيراني للأسلحة، مما يضر بالجنود الأمريكيين في المنطقة بشكل مباشر ويساهم في انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط وفي حرب روسيا ضد أوكرانيا.



ولفت البيان إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية، اتخذت هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.

