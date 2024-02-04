"لا ينبغي الركون للوعود الحوثية"..مخاوف روسية من مهاجمة الحوثيين لسفنها النفطية في البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - عبّرت صحيفة روسية، عن مخاوفها من أن الهجمات البحرية التي تشنها جماعة الحوثي المدعومة من إيران، على سفن الشحن في البحر الأحمر، قد تطال سفن نقل النفط الروسي، داعية إلى عدم الركون للوعود الحوثية بعدم استهدافها.



وقالت صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية، في تقرير لها، إن الحوثيين يحاولون عدم مهاجمة السفن التي تحمل شحنات روسية وصينية، ويتعهدون بعدم المساس بها.



وأضافت، أنه ورغم تلك الوعود فإن ناقلات النفط الروسية "الرمادية والبيضاء" تظل في خطر من تعرضها لهجمات حوثية.



وأوضحت الصحيفة "لا ينبغي الركون إلى الوعود الحوثية بعدم استهداف السفن الروسية"؛ مبررة ذلك بأنه لا أحد يستطيع أن يضمن دقة البيانات الاستخباراتية للجماعة.



وتابعت "مع ذلك، فحتى على مستوى الكلمات، يحدد هذا الوضع أسعارًا مختلفة تمامًا لنفط الناقلات "البيضاء" و"الرمادية" الروسية، في إشارة إلى ارتفاع تكاليف الشحن التي ارتفعت بنسبة كبيرة نتيجة تلك الهجمات.



وكانت سفينة تجارية تحمل منتجات نفطية روسية قد تعرضت لهجوم حوثي في خليج عدن نهاية الشهر الماضي.



وقالت وكالة بلومبيرغ ، حينذاك، إن الهجوم كان جديرا بالملاحظة لأن جماعة الحوثي المدعومة من إيران كانت قد أشارت في السابق إلى أن "السفن الروسية والصينية لن يتم استهدافها".



ومنذ نوفمبر الماضي تشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.



