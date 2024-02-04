النزاعات الأسرية.. مقتل طفل وإصابة امرأة برصاص مسلحين غربي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل طفل وأصيبت امرأة من أسرة واحدة، برصاص مسلحين في نزاعات أسرية بمحافظة إب (وسط اليمن)، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية، إن طفلا يُدعى (نادي فوزان عبدالعزيز البكري ـ 13 عاماً) قُتل، وأصيبت عمته بجروح مختلفة، مساء أمس، نتيجة مواجهات مسلحة بين أفراد من أسرتهما وآخرين من أسرة "مهدي سعيد المجعشي"، في إحدى البلدات بمديرية فرع العدين، غربي إب.



وأضافت المصادر أن الاشتباكات التي جاءت على خلفية نزاعات بين الأسرتين، شهدتها قرية "روينة" بعزلة العاقبة السفلى بمديرية فرع العدين غرب إب.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، فوضى أمنية عارمة وانتشارا واسعا للصراعات المسلحة ذات الطابع الأسري، مخلفة عشرات القتلى والجرحى كل عام.

