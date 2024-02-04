وزير الدفاع يناقش التصعيد الحوثي في البحر الأحمر مع نظرائه البحريني والعماني والسعودي

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم الأحد، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، مع نظرائه في البحرين وسلطنة عمان ونائب وزير الدفاع السعودي.

جاء ذلك خلال لقائه على هامش الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض، كل على حدة وزير الدولة لشؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبدالله النعيمي، ووزير الدفاع العماني شهاب آل سعيد ونائب وزير الدفاع السعودي عبدالرحمن آل مقرن.

وحسب موقع الوزارة، فقد بحث الوزير خلال اللقاءات "العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية في ظل مهاجمة مليشيات الحوثي الإرهابية للسفن التجارية وتهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأكد الوزير الداعري "على ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي المشترك لما فيه مصلحة المنطقة وتأمين طرق الملاحة البحرية".

وكان الداعري شارك في اجتماع مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامية لمحاربة الإرهاب والذي استضافته العاصمة السعودية الرياض.