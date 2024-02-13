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عدن - ياسمين التهامي - بسبب “مخالفة ساهر”.. عريس سعودي يخسر في ليلة الزفاف أغلى ما يملك

تعتبر “ليلة الدخلة”، من أجمل أيام وليالي العمر التي ينتظرها جميع الشباب بدون إسثناء، وهي أيضاً ليلة مفصلية ينتقل فيها الشاب من حياة العزوبية إلى عش الزوجية، لكن ما حدث مع العريس السعودي الذي سنتحدث عنه في هذا المقال كان صادم ومختلف تماماً، فقد تحولت الفرحة إلى تعاسة وبسبب “مخالفة ساهر” خسر أغلى ما يملك وأصبحت العروس تندب حظها التعيس!! تابعوا قراءة السطور التالية لمعرفة تفاصيل ما حدث.

بسبب “مخالفة ساهر”.. عريس سعودي يخسر في ليلة الدخلة أغلى ما يملكنشر حساب يحمل إسم “العنود”، على منصة “إكس”، تفاصيل قصة غريبة حدثت في إحدى مناطق المملكة العربية السعودية بحسب ما نشره الحساب.وبدأت الحادثة بعد قرر شاب يبلغ من العمر 21 عاماً الزواج من ابنة عمه بعد أن عاش معها قصة حب دامت ثلاث سنوات، وكان الشاب متعلق بابنة عمه بشكل جنوني ورغم ان والده حاول اقناعه أن يتم تأجيل الزواج حتى يكمل دراسته الجامعية إلا ان الشاب رفض ذلك واصر على والده إن يتم الزواج قبل دخوله الجامعة، وبالفعل رضخ الأب أمام اصرار والحاح ابنه الوحيد وتم عقد القران.

كان الشاب يكاد يطير من الفرحة لأنه أصبح على بُعد خطوة واحدة من تحقيق حلمه وهو العيش مع فتاة أحلامه وحبيبة عمره تحت سقف واحد، وتمت مراسيم الزفاف وسط فرحة أسرة العروسين واصدقائهما.تقول “العنود” التي نشرت القصة، ان الشاب بعد الانتهاء من مراسيم وحفل الزفاف، أخذ العروسة بسيارته وتوجه معها نحو الفندق الذي كان من المقرر أن يقضي فيه ليلة الدخلة، ولأن العروس كانت هي الأخرى سعيدة ومن شدة فرحها قامت بتشغيل أغاني الزفاف في السيارة ورفعت الصوت إلى أعلى درجة، فتحمس العريس وتفاعل مع الأغاني وانطلق يقود سيارته بسرعة كبيرة جداً، وفجأة رصدته إحدى كاميرات نظام “ساهر” لأنه تجاوز السرعة المسموح بها في ذلك الشارع.انصدم العريس عندما رصدته كاميرا ساهر وحصل على “مخالفة ساهر”، وبدا يلقي اللوم على العروس لانها رفعت صوت الأغاني فتفاعل معها وقاد السيارة بسرعة عالية بدون شعور او تركيز.

حاولت العروس ان تمازحه وقالت له “لا تكون بخيل من اول يوم”، واخبرته ان قيمة المخالفة ليست مهمة أمام فرحتهم بهذا الليلة التي تمثل انتصار وتتويج لقصة الحب التي عاشوها خلال السنوات الماضية.رد العريس على كلام العروس، ودافع عن نفسه بأنه ليس بخيل ولكن كان يمكنهم تفادي تلك المخالفة لولا صوت الأغاني المرتفع.

استمر النقاش بين العروسين، وبحكم انهم صغار في السن، فقد تحول النقاش إلى خلاف، واحتدم النقاش حتى وصل الأمر بالعريس بأن أدار عجلة السيارة وأعاد العروس إلى منزل أهلهاوالد العروسه يتدخل

حاول أهل العروس، ووالدها احتواء الموقف وحل الخلاف بين العروسين، وجلس مع العريس ليقنعه أن تصرفه لم يكن صحيح، بينما ارتمت العروس بين أحضان والدتها وهي تندب حظها التعيس لأنها اكتشفت ان فارس أحلامها عصبي جداً وبخيل وافسد عليهما ليلة الدخلة التي تعتبر من أجمل ليالي العمر.

ورغم ان والد العروس استطاع حل الخلاف وتعهد هو بتسليم قيمة “مخالفة ساهر”، ووافقت العروس إن تذهب إلى الفندق مع العريس لكنها اخبرته أنه كسر قلبها وخسر الحب الكبير الذي كانت تحمله له قلبها.نظام ساهر هو نظام آلي لإدارة حركة المرور باستخدام نظم إلكترونية تغطي المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية، والتقنية المستخدمة هي شبكة الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز للمعلومات والذي بدوره يقوم بالتحقق من المخالفة فنياً ومن ثم طلب معلومات المالك من قاعدة البيانات ومن ثم إصدار المخالفات المتعلقة بالسرعة وقطع الإشارة بهدف تحسين مستوى السلامة المرورية.

وقد استطاع “نظام ساهر” خفض نسبة الحوادث والوفيات بين السائقين في السعودية، وذلك من خلال الحد من تجاوز السرعة المحددة في الطرقات, والالتزام باللإشارات المرورية. ساعد النظام في عدم تكرار الحوادث المفجعه بين المواطنين بنسبة معقولة.دورة المخالفة في نظام ساهر

• يتم رصد المخالفة آلياً من الكاميرات للمركبة المخالفة.

• يتم إرسال صورة لوحة المركبة المخالفة (قطع الإشارة أو السرعة).

• تصل المخالفة إلى مركز معالجة المخالفات

• الحصول على معلومات المالك من قاعدة البيانات الوطنية.

• يتم إصدار المخالفة

• يتم سداد المخالفة عن طريق نظام سداد لدى البنوك المحلية.