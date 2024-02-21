شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فاكهه مهملة تزرع في السعودية تقضي على الكرش تماماً وتنقص الوزن عشرين كيلو في الشهر.. تعرف عليها !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يمثل اللوز البجلي رمزاً لمنطقة بني مالك جنوني السعودية حيث تزدهر أشجار اللوز البجلي في قرى بني مالك بمحافظة ميسان، جنوب الطائف، مما يخلق مناظر طبيعية خلابة على قمم الجبال.

وتزدهر شجرة اللوز في المناخ البارد لجبال بني مالك، وتنتج حوالي 100 إلى 150 كيلوغرام من الفاكهة في الموسم الواحد، مما يساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي.ولم يحظَ اللوز البجلي بشعبية واسعة مثل أنواع اللوز الأخرى، نظراً لأنه يُزرع في قرى بني مالك فقط وتكون أشجار اللوز البجلي ذات أفرع أفقية وأوراق كبيرة، أما ثماره فتكون حمراء من الداخل وصالحة للأكل بعد النضج، وله نفس مذاق اللوز المعتاد، أما عن فوائده فهو يحمل العديد من الفوائد لجسم الإنسان، سوف نتعرف عليها خلال هذا التقرير. فوائد اللوز البجلي:1. صحة العظام

يساعد اللوز البجلي في تعزيز صحة العظام، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين (د) والمغنيسيوم، لذلك يحمي من هشاشة العظام والتهابات المفاصل.

2. فقدان الوزن

يساعد اللوز البجلي على فقدان الوزن بصورة أسرع من المعتاد، لأنه يحتوي على عدد كبير من الألياف الغذائية التي تزيد الشعور بالبشع، بالإضافة إلى احتوائه على البروتين الذي يعوض الجسم عن احتياجاته الغذائية اليومية ويزيد الكتلة العضلية، وبالتالي تقل نسبة الدهون. 3. تقليل فرص الإصابة بالسرطانيحتوي اللوز البجلي على نسب عالية من الفيتامينات، خاصة فيتامين (إي)، الذي يعد من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي تقلل الإصابة بالأمراض الخطيرة، مثل: السرطان، والزهايمر. 4. الحماية من أمراض القلب

يعمل اللوز البجلي على حماية القلب والأوعية الدموية من الأمراض، لأنه يساعد على تحسين مستويات الدهون في الدم، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالأمراض، كما أنه يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل في مجرى الدم وتخفض ضغط الدم وتحسن من تدفقه.5. مثالي للمرأة الحامل

تتعدد فوائد اللوز البجلي بالنسبة للمرأة الحامل، لأنه يخفف من علامات وأعراض الحمل في الشهور الأولى، مثل الشعور بالغثيان الصباحي، ويضبط ضغط الدم الذي تعاني منه أغلب الحوامل، كما يعالج الإمساك الذي يرافق شهور الحمل..