مأرب: الآلاف يحتشدون تنديداً بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وتضامناً مع غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم الآلاف في محافظة مأرب الجمعة، وقفة احتجاجية وتضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للتنديد باستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القطاع وكافة المدن الفلسطينية المحتلة.



وعبر المشاركون في الوقفة عن استنكارهم الشديد للموقف الدولي المخزي تجاه ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي مستمر وحصار وتجويع ممنهج في محاولة صهيونية لتصفية القضية الفلسطينية وترحيل الفلسطينيين من أرضهم. وفق ما نقلت وكالة "سبأ" الحكومية.



مجددين تأكيد موقف أبناء الشعب اليمني الثابت من القضية الفلسطينية واستمرار دعم اليمنيين لإخوانهم الفلسطينيين في نضالهم الوطني المشروع وتعزيز صمودهم في وجه الاحتلال الاسرائيلي حتى تحرير كامل الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.



وطالب المحتجون من المجتمع الدولي ولاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه أكثر من اثنين مليون مدني فلسطيني في قطاع غزة والتحرك العاجل لإنقاذ حياتهم وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية العاجلة إلى كافة المناطق وخاصة مناطق شمال القطاع.



مشددين على ضرورة التزام مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قرارته ولاسيما قراره الأخير رقم 2728 بشأن فرض وقف إطلاق النار فوري في قطاع غزة وعدم السماح لإسرائيل بتجاوز القرارات الدولية وخاصة إجراءات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي أمرت إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة فورا.

