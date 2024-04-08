رئيس الوزراء يصل المكلا في أول زيارة ميدانية للمحافظات منذ توليه منصبه  

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل اليوم الاثنين، رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، لمشاركة أبناء المحافظة احتفالات عيد الفطر المبارك.



وكان في استقبال بن مبارك لحظة وصوله مطار الريان، ووزيرا المالية الأستاذ سالم صالح بن بريك، والتربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري، ومحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.



وتهدف الزيارة التي تعد الأولى للمحافظات منذ توليه منصبه مطلع فبراير الماضي، إلى "تلمس هموم واحتياجات المواطنين، والاطلاع على الأوضاع الخدمية والمعيشية والاقتصادية والتنموية والأمنية في المحافظة".



كما تأتي ضمن "إسناد جهود السلطة المحلية في إطار تكامل الجهود الحكومية والمحلية"، وفق حساب رئاسة الوزراء على الفيسبوك.



وأكد رئيس الوزراء، حرصه على أن تكون حضرموت هي المحطة الأولى لزياراته الميدانية منذ توليه منصبه، قائلاً: "حضرموت دائمًا ما تُعد منطلق لكل تنمية وعمل وطني، وانا حريص ان أقضي أول عيد لي بعد قرار تعييني رئيسًا للحكومة في حضرموت، وأن التقي بالمواطنين وأكون قريبًا منهم، ونبحث كيفية أن تكون الحكومة داعمًا مساندًا للجهود الطيبة التي تبذلها السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، وستكون لنا خلال هذه الزيارة لقاءات رسمية وشعبية ومع الفعاليات والمكونات المختلفة في حضرموت".



وأضاف في تصريح لإعلام السلطة المحلية بحضرموت: "نراهن كثيرًا على حضرموت ليس فقط كجغرافيا وانما كمواطنين وكثقافة وبُعد اجتماعي وحضاري".



وكان بن مبارك الذي تولى منصبه في الخامس من فبراير الماضي خلفاً لمعين عبدالملك قد بدأ فترة رئاسته للحكومة بزيارات ميدانية إلى مختلف المرافق الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن، والاطلاع عن كثب عن سير أنشطة تلك المؤسسات في خطوة لاقت ترحيبا كبيراً.