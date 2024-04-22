تعز..قوات عسكرية تحتجز مراسل قناة "يمن شباب" الزميل عبدالعزيز الذبحاني

المنامة - ياسر ابراهيم - احتجزت قوات تتبع محور تعز، اليوم الاثنين، مراسل قناة "يمن شباب" الزميل عبدالعزيز الذبحاني، أثناء إعداده تقرير ميداني في حي بريد الروضة شمالي المدينة.



وقالت القناة في بلاغ، إن حاجز عسكري في منطقة كلابة، احتجزت الزميل الذبحاني صباح اليوم أثناء ماكان في مهمة إعداد تقرير ميداني حول جرائم القنص التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين بصورة يومية في حي بريد الروضة.



وأضافت أن جنود الحاجز العسكري احتجزوا الزميل الذبحاني وصادروا هاتفه رغم حصوله على تصريح بالتصوير، ويرفضون إطلاق سراحه حتى اللحظة.



وحملت قناة "يمن شباب" قيادة محور تعز مسئولية ما تعرض له الزميل الذبحاني وتطالب بإطلاقه سراحه فوراً.

صورة التصريح:

