شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري قلب يكشف 5 خطوات أساسية لقياس الضغط بشكل دقيق...منها الصمت وعدم الحركة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن 5 خطوات هامة يجب اتباعها عند قياس الضغط.

وأوضح النمر عبر تغريدة على منصة "إكس"، تعليمات مهمة لضمان دقة قياس الضغط أولها الجلوس على كرسي مع ارتياح الظهر عليه، وأن يكون العضد مكشوف والذراع مستند على طاولة.

وتابع النمر أنه يجب أن تكون مثانة الجهاز فوق مفصل المرفق بمقدار 3 سم، مع الحفاظ على الصمت وعدم الحركة أثناء القياس، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون الساقان متوازيتين والقدمان مستويتين على الأرض.