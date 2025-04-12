شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات مفاجئة بحق السكان والقادمين إلى العاصمة...حالة طوارئ في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة المختطفة صنعاء، استنفارًا أمنيًا واسعًا، خلال الساعات الماضية، وتحركات مفاجئة نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في ظل توتر غير معلن تشهده المدينة.

وقالت مصادر محلية أن المليشيات كثفت من انتشار قواتها، يوم أمس الجمعة، بما في ذلك المدرعات والعناصر المسلحة، في النقاط الأمنية الواقعة على مداخل ومخارج صنعاء، إضافة إلى تواجد مكثف في الشوارع الرئيسية والمناطق السكنية.

وبحسب المصادر، مليشيا الحوثي عمليات تفتيش دقيقة للمركبات، مع استجواب الركاب، ومطالبتهم بإبراز هوياتهم الشخصية، كما يتم تفتيش الهواتف المحمولة والمقتنيات الخاصة.

وأشارت المصادر إلى أن العاصمة صنعاء تعيش أجواء توحي بحالة طوارئ غير معلنة، وسط غياب أي توضيحات رسمية حول دوافع هذا الانتشار الأمني.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الغارات الجوية الأمريكية، في عدد من المحافظات، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، والتي أدت إلى سقوط عدد من القيادات البارزة وتدمير مخازن أسلحة ومنشآت اتصالات مرتبطة بهجمات في البحر الأحمر.