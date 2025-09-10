شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الإعلامية ليلى ربيع إلى المستشفى في مصر بعد تدهور حالتها الصحية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نُقلت الإعلامية البارزة ليلى ربيع، صباح الثلاثاء، إلى أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة إثر تدهور حالتها الصحية.

وقالت مصادر مقربة من ليلى أنها تخضع حاليًا للرعاية الطبية اللازمة بعد أيام من معاناتها مع المرض داخل منزلها.

وتُعد ليلى ربيع من الوجوه الإعلامية المعروفة، حيث عملت لأكثر من عقدين في عدد من وسائل الإعلام، وكان آخر ظهور لها في برنامج " كلمتين " عبر منصة قناة "عدن المستقلة".