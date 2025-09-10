شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزارة الصحة في صنعاء تعلن حصيلة أولية لضحايا الغارات الاسرائيلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة في صنعاء "التابعة للحوثيين"مساء اليوم الاربعاء الحصيلة الاولية لضحايا العدوان الاسرائيلي الذي استهدف ا العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف .

ووفق الوزارة فقد استشهد 9 أشخاص وجرح 188 أخرين في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف .

وكان العدو الاسرائيلي قد استهدف مساء اليوم الاربعاء بعدة غارات مقر صحيفتي 26 سبتمبر و اليمن في منطقة التحرير وسط العاصمة صنعاء ومقر البنك المركز اليمني بمحافظة الجوف .