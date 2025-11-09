شكرا لقرائتكم خبر وزارة الصناعة تبرم اتفاقيات نوعية مع «منشآت» وشركات مالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، مراسم توقيع الوزارة عدة اتفاقيات نوعية لدعم مشروعات ريادة الأعمال في قطاعي الصناعة والتعدين، وتوفير حلول تمكينية للمنظمات غير الربحية الصناعية والتعدينية، وذلك خلال فعاليات ملتقى بيبان 2025 الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في الرياض، بحضور مساعد الوزير للتخطيط والتطوير الدكتور عبد الله بن علي الأحمري.

وتضمنت الاتفاقيات المبرمة، اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية و»منشآت» تركز على تعزيز الشراكة بين الجانبين لتمكين المشروعات الريادية عبر عدة مسارات، منها مسار التأهيل والتدريب من خلال تطوير وتصميم مسار تدريبي متخصص لرواد الأعمال الصناعيين داخل أكاديمية منشآت، ومسار تطوير المشاريع الصناعية عبر تمكين رواد الأعمال الصناعيين من الاستفادة من مراكز الابتكار التابعة لمنشآت لتطوير النماذج الأولية والحلول التقنية، إضافة إلى ربط رواد الأعمال الصناعيين بشبكة حاضنات ومسرّعات النمو.

وتتضمن مسارات التعاون وفقا للاتفاقية، مسار دعم المصانع الناشئة لتمكين المستفيدين من الوصول للخدمات والممكنات الصناعية المتاحة في المنظومة الحكومية، إضافة إلى التعاون في إطلاق جولات استثمارية ربع سنوية مخصصة لرواد الأعمال الصناعيين بهدف تمكينهم من الوصول للمستثمرين، وتنمية مشاريعهم، وتحفيز الاستثمار الصناعي.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم المنظمات غير الربحية الصناعية والتعدينية، وتعزيز أثرها الاقتصادي والاجتماعي، ودعمها في تطوير حلول مبتكرة تعزز التنمية المستدامة، وتمكّن القطاع غير الربحي الصناعي والتعديني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع غير الربحي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي هذا التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، و»منشآت» الهادفة إلى تطوير البيئة الممكنة للمنظمات غير الربحية في القطاعات الصناعية والتعدينية، ودعم مشاركتها في تطوير المبادرات المجتمعية التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزز التنمية المستدامة في تلك القطاعات الحيوية.

ووقع الاتفاقية من جانب وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وكيل الوزارة الإستراتيجية والتطوير عبدالله الفارس، فيما وقعها من جانب «منشآت» نائب المحافظ لريادة الأعمال سعود السبهان.

وتجسد هذه الاتفاقية حرص الجانبين على دعم رواد الأعمال وتمكينهم في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية وغير الربحية، من خلال مبادرات تنموية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، بما يرسخ دور المملكة الريادي في بناء قطاع غير ربحي فاعل ومؤثر يواكب أهداف رؤية 2030.

وعلى صعيد متصل، أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية على هامش ملتقى بيبان 2025، عدة اتفاقيات مع شركات التقنية المالية، لتوفير حلول تمويلية مبتكرة لروّاد الأعمال تدعم استدامة مشروعاتهم الصناعية، وشملت الشركات شركة ينال للتمويل، وشركة ترميز المالية، وشركة منصة تعميد للتمويل الجماعي بالدين.