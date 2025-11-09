شكرا لقرائتكم خبر ملتقى بيبان 2025 يربط رواد الأعمال بالمستثمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت جنبات ملتقى بيبان 2025، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، عقد سلسلة من اللقاءات النوعية التي ربطت بين المستثمرين ورواد الأعمال وصناع القرار والجهات الداعمة، في مشهد يعكس حيوية القطاع الريادي في المملكة وتكامل منظومته الداعمة للنمو الاقتصادي.

وجمعت هذه اللقاءات بين القطاعين العام والخاص إلى جانب المؤسسات التمويلية وحاضنات ومسرعات الأعمال المحلية والدولية، بما أسهم في استكشاف فرص الشراكات وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوسيع أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة.

ويأتي هذا الحراك ضمن دور المملكة المتنامي في تعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال، من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية، وتوسيع نطاق التمويل والتمكين، وتوفير بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم الابتكار والمشاريع الناشئة.

ويجسد الملتقى جهود المملكة في ربط منظومة ريادة الأعمال محليا وإقليميا وعالميا، عبر منصات تجمع المعرفة والتقنية ورؤوس الأموال، وتسهم في ترسيخ موقع المملكة مركزا محوريا لتوليد الفرص واستقطاب الاستثمارات النوعية، انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.