شكرا لقرائتكم خبر «منشآت» توقع مذكرة تفاهم مع شركة Carve Startup Labs ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» مذكرة تفاهم مع شركة Carve Startup Labs، وذلك ضمن فعاليات ملتقى «بيبان 2025».

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون مع برنامج «طموح» لتصميم برامج متخصصة تستهدف دعم وتمكين الشركات المنضمة للبرنامج، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الجانبين، خاصة في مجالات المشاركة في المعارض الدولية، بما يسهم في تعزيز جاهزية الشركات السعودية للتوسع العالمي.

ووقع الاتفاقية من جانب «منشآت» نائب المحافظ لريادة الأعمال سعود السبهان، ومن جانب شركة Carve Startup Labs المدير التنفيذي فيشنو ناجارج.

وتأتي هذه الشراكة امتدادا لجهود «منشآت» في توفير منظومة دعم شاملة لرواد الأعمال، عبر التعاون مع شركات دولية متخصصة في الابتكار وريادة الأعمال، وتوسيع شبكة العلاقات الدولية للمنشآت السعودية.