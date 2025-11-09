شكرا لقرائتكم خبر «بيبان 2025» يجمع مزودي الخدمات المحليين والدوليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد باب المنشآت متسارعة النمو ضمن فعاليات ملتقى بيبان 2025 مشاركة مجموعة من مزودي الخدمات المحليين والدوليين الذين يسهمون في تمكين الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحقيق نمو فعال وتسريع وتيرة التوسع في السوق السعودي والإقليمي.

ويقدم من خلال الباب منظومة متكاملة من الحلول العملية والخدمات المتخصصة التي تغطي مختلف مراحل تأسيس المنشآت وتشغيلها وتطويرها، وتشمل مجالات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر والامتثال، إلى جانب حلول الأتمتة والتكامل المؤسسي التي تربط بين أنظمة المدفوعات والتوصيل ونقاط البيع وإدارة علاقات العملاء في بيئة رقمية موحدة.

وتتضمن الخدمات حلول التجارة الالكترونية العابرة للحدود، والاستشارات المالية والمحاسبية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والتخطيط الاستراتيجي، وحلول الموارد البشرية، وتمكين الوصول إلى التمويل، إضافة إلى الاستشارات التقنية والتحول الرقمي ورفع جاهزية الاستثمار.

ويعد الباب منصة استراتيجية تجمع روّاد الأعمال والمستثمرين والمنشآت متسارعة النمو والمنشآت المليارية في بيئة تفاعلية تتيح تبادل الخبرات واستعراض قصص نجاح ملهمة من داخل المملكة وخارجها، بما يسهم في تعزيز جاهزية المنشآت للنمو، وتوسيع نطاق أعمالها، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات النوعية.

ويبرز بيبان 2025 من خلال هذا الباب الدور المحوري للمملكة في دعم بيئة الأعمال وتمكين المنشآت الريادية عبر بنية تحتية متكاملة ومحفزات اقتصادية وتشريعية تواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو بناء اقتصاد مزدهر ومستدام قائم على الابتكار والريادة.