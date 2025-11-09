شكرا لقرائتكم خبر «منشآت» ومنظمة رواد الأعمال توقعان اتفاقية تعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» اتفاقية تعاون مع منظمة رواد الأعمال، وذلك خلال فعاليات ملتقى بيبان 2025 الذي تنظمه «منشآت» تحت شعار «وجهة عالمية للفرص».

ووقع الاتفاقية من جانب «منشآت» نائب المحافظ لريادة الأعمال سعود بن خالد السبهان، فيما وقعها من جانب المنظمة رئيس مجلس إدارة منظمة رواد الأعمال لمنطقة الرياض محمد بلشرف.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم منظومة ريادة الأعمال الجامعية في المملكة، من خلال تأهيل المشاركين في مسابقة ريادة الأعمال الجامعية، وتمكينهم من خوض المنافسات العالمية بكفاءة، عبر توفير التدريب والإرشاد والفرص اللازمة لرفع جاهزيتهم وتطوير مهاراتهم الريادية.

وتجسد هذه الشراكة حرص «منشآت» على تعزيز التعاون مع شركاء محليين ودوليين لدعم المبتكرين الشباب، وتمكينهم من تمثيل المملكة عالميا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار وريادة الأعمال.