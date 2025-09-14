شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توقف هذا الأمر على اليمن مؤقتاً والأسعار تعاود الارتفاع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر في قطاع السفريات والسياحة تفاصيل بخصوص تأشيرات العمرة للجنسية اليمنية

واكدت المصادر أن نحو 70٪ من أنظمة وكالات العمرة في اليمن تم إغلاقها مؤقتًا من قبل الجهات السعودية بهدف الضغط على الوكالات لإخراج المعتمرين المتأخرين ممن تجاوزت مدة إقامتهم 85 يومًا في المملكة.

موضحاً أنه ومع هذا الإغلاق، قامت بعض الوكالات (30٪ تقريبًا) باستغلال الوضع ورفع الأسعار بشكل غير قانوني في السوق السوداء.

المصادر أفادت أن أن سعر تأشيرة العمرة اليوم هو 850 ريال سعودي وكان قد وصل قبل أيام حاجز ال1000 الريال ومع الأيام القادمة متوقع أن تنخفض الأسعار تدريجيًا مع استقرار الأنظمة وفتح الإصدار للجميع.

مطالبآ المواطنين بتوخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأسعار المبالغ فيها.