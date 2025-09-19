شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين قاتل افتهان المشهري والحملة الامنية ، وهذه الجهة تخذل الشرطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي محمد سعيد الشرعبي عن انطلاق حملة أمنية تابعة لشرطة #تعز تحركت إلى مربع الروضة للقبض على المتهم باغت.يال مدير صندوق النظافة والتحسين #افتهان_المشهري واندلعت اشتباكات مع عشرات المسلحين فخذلهم الجيش والشرطة العسكرية.

مشيراً الى ان الحملة الامنية تراجعت إلى جولة زيد الموشكي مع وعود بتسليم المتهم لنفسه.

موضحاً ان الحقيقة إنها مماطلة وكسب الوقت وقد يلوذ بالفرار إلى منطقة آمنة ".

الشرعبي قال ان حصل على معلومات من مصادر مطلعة فأن المتهم بحماية أكثر من 200 مسلح ولديهم معدات قتالية كبيرة مكونة من أطقم ورشاشات وبنادق وقذائف RBG وأسلحة كثيرة وتجمعهم روابط أسرية وعصبوية ".