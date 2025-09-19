شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ تعز يوجه التهمة باغتيال افتهان المشهري لهذه الجهة "وجهت سابقاً بحماية الشهيدة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حمل محافظ تعز نبيل شمسان مسؤولية اغتيال افتهان المشهري مدير عام صندوق النظافة والتحسين في المحافظة من قال انه وجههم بحمايتها وتهاونوا في تنفيذ التوجيهات ،في إشارة الى محور تعز وادراة امن المحافظة.

حيث قال شمسان ان منفذ عملية الاغتيال تابع لاحد الالوية التابعة لوزارة الدفاع.

جاء ذلك في بيان اصدره لنعي الشهيدة افتهان المشهري مدير عام صندوق النظافة والتحسين في تعز قال فيه :

بيان نعي وتوجيهات

ببالغ الحزن والأسى ننعى الشهيدة افتهان المشهري، مديرة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز، التي اغتالتها أيادٍ غادرة اليوم في جريمة آثمة استهدفت استقرار المحافظة وأمنها. لقد فقدنا برحيلها امراة مخلصًة عُرفت بتفانيها في خدمة المحافظة وأبنائها. نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرتها الكريمة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وفي هذا الصدد، أصدرتُ توجيهاتي الصارمة إلى الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية بسرعة القبض على المتهمين المنتمين إلى أحد الألوية التابعة لوزارة الدفاع، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

وهنا أود التذكير أنني قد وجهت سابقًا بحماية الشهيدة المشهري بعد تلقيها تهديدات وإغلاق مكتبها من قبل نفس الجناة، وأحمّل المسؤولية الكاملة كل من قصّر أو تهاون في تنفيذ تلك التوجيهات الوقائية السابقة، وسيتم محاسبة المقصرين دون استثناء.

إن دماء الشهيدة المشهري لن تذهب هدرًا، وستظل هذه الحادثة دافعًا لمواصلة الجهود لتعزيز الأمن والنظام، وحماية حياة المواطنين والمسؤولين من أي استهداف.

رحم الله الشهيدة رحمة واسعة، وحفظ الله تعز وأهلها من كل سوء